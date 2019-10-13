تركيا تغزى العنصرية تجاه الأكراد.. وفاة شاب كردى متأثرا بجراحه بسبب العنصرية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

توفى شاب كردى يدعى شرين طوسون البالغ من العمر 19 عاما تأثرا بجراحه، بعد أن تعرض هو وصديقة مسلم زران للعنصرية والقتل فى تركيا فى بحسب وسائل إعلام تركية.

وتعود أحداث الواقعة إلى 21 أغسطس الماضى، حيث جاء الشاب الكردى شيرين طوسون الذى يعمل مزارعاً فى ديار بكر للتنزه مع صديقة فى مدينة سكاريا واستوقفهم 6 شباب أتراك وبدأت مشاداة كلامية معهم لتحدثهم باللغة الكردية ليقوم أحدهم بإطلاق النار على رأس الشاب الكردى بمسدس غير مرخص.

وبقى الشاب الكردى شرين طوسون فى وحده الرعاية المركزة لمدة 40 يوما، إلا أنه وافته المنية أمس بالمستشفى التى كان يتلقى بها العلاج بعد تعرضه لإصابات خطيرة فى الرأس.