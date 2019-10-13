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ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:20 م
ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأنه من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا ، ونراقب الوضع عن كثب هناك. احتدمت المعارك، الأحد، في شمال سوريا بين القوات الكردية من جهة والقوات التركية والمقاتلين السوريين الموالين لها من جهة أخرى، في المناطق الحدودية التي تسعى أنقرة للسيطرة عليها.

 
وأعلنت ألمانيا وفرنسا، الأحد، عن وقف تصدير السلاح إلى تركيا على خليفة العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة شمالي سوريا منذ الأربعاء الماضي.
 
وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده ستوقف تصدير السلاح إلى تركيا، التي أطلقت عملية عسكرية واسعة على شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين السوريين الأكراد.
أعلنت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان، السبت، أن "فرنسا قررت تعليق أي مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا".
 
وأوضحت الوزارتان في بيان أن "مفعول هذا القرار فوري"، لافتتين إلى أن "مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في 14 أكتوبر في لوكسمبورغ، سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد".

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تركيا

الحدود السورية

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