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تراجع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:10 ص
تراجع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسرا 2.51 نقطة ليصل إلى مستوى 1520.53 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 564 ألف سهم بقيمة 108.7 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.73% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.07% مدفوعا بصعود سهم شركة اى بى ام تيرمينالز البحرين بنسبة 1.72%.

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