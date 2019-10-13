تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والفنادق والسياحة

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسرا 3.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.85 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة والفنادق والسياحة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.4 مليون سهم بقيمة 244.1 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 20.37% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 8.11%، مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.17% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.17% بضغوط هبوط سهم شركة دلمون للدواجن بنسبة 2.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.37% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1%.