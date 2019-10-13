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تجديد حبس 17 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:38 م
تجديد حبس 17 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 17 متهمًا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة،  بتهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

 

المتهمون المحبوسون احتياطيا بالقضية، هم : محمود فهمى، ومحمد خالد، والسيد فرغلى، ناصر لطفى، وجمال البدرى، ومحمد مصطفى، وعرفة يوسف، ومحى الدين شعبان، وسعد عمران، ومحمد عمران، ومحمود الهادى، ومحمد الهادى، وأحمد حسيني، وأحمد عادل، ويوسف رضا، وإبراهيم عبد الستار، والشرقاوى أحمد.

 

ووجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


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النيابة العامة

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