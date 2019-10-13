تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المساكن بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود، معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها أن كل من "عبد الرحمن . خ"، عاطل ،و"ابراهيم . ع"، عاطل، و"إسلام . م"، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب )، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.