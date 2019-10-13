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تأجيل طعون رئيس نادى الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية لـ 24 نوفمبر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:40 م
تأجيل طعون رئيس نادى الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية لـ 24 نوفمبر مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت محكمة القضاء الاداري ، تأجيل الطعون المحاله من المحكمة الإدارية العليا ، والمقامه من رئيس نادى الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية والمتضمنه فرض عقوبات عليه وأعتماد الجمعية العمومية لجلسة 24 نوفمبر المقبل .
 
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أحكامًا قضت فيها بقبول الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك بشأن بطلان العقوبات التي وقعتها عليه اللجنة الأوليمبية، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المقامة بشأن إلغاء هذه العقوبات.
 
وأمرت المحكمة، بإعادة الطعون في الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات، مؤكدة أن اللجنة الأوليمبية لا تمتلك ضمن صلاحياتها توقيع عقوبات الوقف عن مزاولة النشاط الرياضي لمدد محددة على رؤساء الأندية الرياضية.
 
كما قضت المحكمة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك بشأن حل اللجنة الأوليمبية.
 
 
 

مجلس الدولة

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