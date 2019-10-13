سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يعزى رئيس وزراء اليابان فى ضحايا إعصار "هاجيبيس"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:31 م
بوتين يعزى رئيس وزراء اليابان فى ضحايا إعصار "هاجيبيس" فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى فى ضحايا إعصار "هاجيبيس" الذى ضرب البلاد مؤخرا.

وذكر الكرملين - فى بيان نشره على موقعه الإلكتروني، طبقا لقناة روسيا اليوم الليلة - "أن بوتين أكد أن الروسيين يشاركون الشعب اليابانى أحزانه، وأنه بعث بكلمات التعاطف والدعم إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وكذلك أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعرب عن أمله فى أن يتم التغلب بشكل كامل على آثار الإعصار فى اليابان".

وكثفت اليابان جهود الإنقاذ، اليوم الأحد، للناجين من إعصار "هاجيبيس" الذى أسفر عن مصرع ما لايقل عن 26 شخصًا كما أدى إلى فيضان الأنهار، وغمرت المياه مساحات شاسعة من الأحياء السكنية والشوارع.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإنه بعد مرور يوم من الإعصار الذى اجتاح العاصمة اليابانية طوكيو ومدن أخرى واقعة وسط البلاد، كما توغل للمناطق الشرقية والشمالية الشرقية لايزال هناك 21 شخصا فى عداد المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال حوالى 27 ألف فرد من قوات الدفاع الذاتى إلى تلك المناطق بما فى ذلك "ناغانو"، حيث حاولوا إنقاذ حوالى 360 شخصًا تقطعت بهم السبل بعد انهيار أحد السدود على نهر "شيكوما"مع تحذير وزارة الأراضى من احتمال حدوث فيضانات فى الأعلى إلى عمق 5 أمتار.

 


بوتين

رئيس وزراء اليابان

أخبار اليابان

إعصار هاجيبيس

امطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة