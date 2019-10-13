بوتين يعزى رئيس وزراء اليابان فى ضحايا إعصار "هاجيبيس"

موسكو /أ ش أ/

بعث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى فى ضحايا إعصار "هاجيبيس" الذى ضرب البلاد مؤخرا.

وذكر الكرملين - فى بيان نشره على موقعه الإلكتروني، طبقا لقناة روسيا اليوم الليلة - "أن بوتين أكد أن الروسيين يشاركون الشعب اليابانى أحزانه، وأنه بعث بكلمات التعاطف والدعم إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وكذلك أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعرب عن أمله فى أن يتم التغلب بشكل كامل على آثار الإعصار فى اليابان".

وكثفت اليابان جهود الإنقاذ، اليوم الأحد، للناجين من إعصار "هاجيبيس" الذى أسفر عن مصرع ما لايقل عن 26 شخصًا كما أدى إلى فيضان الأنهار، وغمرت المياه مساحات شاسعة من الأحياء السكنية والشوارع.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإنه بعد مرور يوم من الإعصار الذى اجتاح العاصمة اليابانية طوكيو ومدن أخرى واقعة وسط البلاد، كما توغل للمناطق الشرقية والشمالية الشرقية لايزال هناك 21 شخصا فى عداد المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال حوالى 27 ألف فرد من قوات الدفاع الذاتى إلى تلك المناطق بما فى ذلك "ناغانو"، حيث حاولوا إنقاذ حوالى 360 شخصًا تقطعت بهم السبل بعد انهيار أحد السدود على نهر "شيكوما"مع تحذير وزارة الأراضى من احتمال حدوث فيضانات فى الأعلى إلى عمق 5 أمتار.