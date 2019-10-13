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بوتين للعربية: اقتراب البنية التحتية لحلف الناتو من حدودنا يعتبر تهديدا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:00 م
بوتين للعربية: اقتراب البنية التحتية لحلف الناتو من حدودنا يعتبر تهديدا الرئيس فلاديمير بوتين
هند المغربى

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال لقائه لقناة العربية، إن اقتراب البنية التحتية لحلف الناتو من حدودنا يعتبر تهديدا، لافتا إلى أن الناتو يقوم بأنشطة مزعزعة قرب حدودنا لكنه سيفشل فى النهاية.

وكان الرئيس الروسى أشار إلى أنه لدى موسكو أسلحة حصرية لا تتوفر عند الغير، ونأمل أن لا يشهد العالم سباقا تسليحيا، وأضاف الرئيس الروسى، خلال حواره  لقناة العربية: "أسلحتنا فريدة من نوعها، وروسيا لا تنجر خلف نفقات باهظة على الأسلحة، ولا تقيم صداقات مع دولة ضد أخرى".

 

واعتبر بوتين، أن ‏ما يفعله حلف الناتو من نشر منظومات دفاع فى رومانيا عملا تخريبيا وسيفشل.

 

 


روسيا

بوتين

الرئيس الروسي

قناة العربية

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