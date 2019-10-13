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بعثة المنتخب العسكرى لكرة القدم تصل مطار القاهرة للسفر إلى الصين

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:06 م
بعثة المنتخب العسكرى لكرة القدم تصل مطار القاهرة للسفر إلى الصين مطار القاهره
كتب أحمد مصطفى

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وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى بعثة المنتخب العسكرى لكرة القدم والتى ستغادر فى الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الأحد على متن خطوط شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى الرحلة رقم 958 وذلك للسفر إلى الصين للمشاركة فى كأس العالم المقرر إقامته فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.
 
وتستغرق رحلة طيران المنتخب العسكرى 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل .
 
 
يقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى 16 أكتوبر الجارى ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 اكتوبر .
 
واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين عدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل .
 
وتصطحب بعثة المنتخب العسكرى لكرة القدم ملابس شتوية،بعدما استفسر مسئولو البعثة عن درجة الحرارة بالصين فى الوقت الحالى ومعرفتهم أن الأجواء الحالية شتوية ودرجة الحرارة تصل لـ 21 درجة فقط .
 
واتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر العسكرى بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس مع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على الإبقاء على محمد بسام حارس المرمى مع الفراعنة للمشاركة فى ودية بتسوانا المقرر لها غداً الاثنين، ليغيب اللاعب عن المواجهة الأولى لمنتخب مصر العسكرى أمام كندا فى كأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى ، وتقرر أن يلحق محمد بسام ببعثة المنتخب العسكرى عقب ودية بتسوانا ليكون جاهزاً للمشاركة فى المباراة الثانية أمام عمان.
 
وأستقرت بعثة المنتخب العسكرى على اصطحاب كمية كبيرة من الاكل المعلب فى رحلة الصين رغم وجود مطعم فى الفندق الذى ستقيم به البعثة وذلك خوفاً من عدم اعجاب اللاعبين بالاكل الصينى.
 
وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية وضمت القائمة 21 لاعباً هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".
 
ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة ، سيرجيو فارياس مدير فنى ، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال ، محمود عبد الغنى مترجم ، يسرى عرفان مدير إدارى ، محمد مختار مدير شئون اللاعبين ، محمد عبد الرحمن طبيب ، محمد عادل حكم ، تحسين أبو السادات حكم.

المنتخب العسكرى

مصر للطيران

بطولة كاس العالم العسكرية

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