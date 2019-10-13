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بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وغرفة شركات السياحة لتطوير القطاع السياحى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:59 ص
بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وغرفة شركات السياحة لتطوير القطاع السياحى توقيع البروتوكول
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، توقيع برتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وغرفة شركات السياحة، حيث وقع ثروت عجمى رئيس غرفات شركات السياحة، والدكتورة صابرين عبدالجليل، عميدة كلية السياحة بالمدينة، بروتوكول تعاون مشترك يهدف لتدريب العاملين بالقطاع السياحى ورفع مستوى خبراتهم، بجانب وضع خطط عمل مشتركة تهدف لتطوير القطاع السياحى فى محافظة الأقصر.

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وممثلون للقطاع المدنى.

وقال الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر - فى كلمته خلال توقيع البروتوكول - إن الجامعة تعمل على القيام بدورها فى خدمة المجتمع والنهوض بمختلف قطاعاته، وذلك من خلال التعاون مع كافة الؤسسات المعنية بالقطاعين السياحى والتنموى، مشيراً إلى مشاركة الجامعة فى تطوير ثمانية ميادين بالمحافظة، بجانب التعاون مع المحافظة فى وضع خريطة بما تحتاجه المدينة من أعمال تطوير وتنمية، لتكون تلك الاحتياجات هى افكار مشروعات التخرج لطلاب كلية الفنون الجميلة بالجامعة اعتبارا من العام الجامعى الحالى.

وقالت الدكتورة صابرين عبدالجليل عميدة كلية السياحة بالأقصر، إن الكلية تفتح ذراعيها لكافة المؤسسات العاملة على أرض الأقصر، من اجل خلق تعاون بناء وهادف، يساعد على النهوض بمختلف القطاعات السياحية فى محافظة الأقصر، فيما قال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بأن الغرفة تتعاون مع الجامعة فى الإعداد لإقامة أول مؤتمر دولى حول السياحة فى الأقصر، واستمرار التعاون مع الجامعة فى مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين بمختلف الأنماط لسياحية على أرض الأقصر.

 

 


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بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


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