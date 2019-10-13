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بدء تدريبات سباحين المنتخب العربى بالغردقة لعبور المانش.. صور

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:24 م
بدء تدريبات سباحين المنتخب العربى بالغردقة لعبور المانش.. صور اعمال التدريبات بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بدأت تدريبات المنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية، اليوم الأحد، بأحد شواطئ مدينة الغردقة، للمشاركة في عبور المانش فى يوليو 2020.

ويقود أعمال تدريب المنتخب العربي بالغردقة، السباح العالمي المصرى خالد شلبي، وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا، والشرق الأوسط، وأول من عبر المانش بذراع واحدة ومعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ .

من جانبه قال السباح خالد شلبى، أن المنتخب يضم السباحين محمد الحسينى من مصر، وحسام المحينشى، وفيصل القصيبى من السعودية ، وفرانك، انجيلا، تينا، من المانيا فى أول منتخب عربى اوروبى فى تتابع عبور المانش .

واضاف في بيان له اليوم، أن التدريب الهدف منه معرفة مدى إمكانيتهم  للسباحة فى المياه المفتوحة، ورسالة للعالم  أن شباب العرب طاقة فعالة فى المجتمع، مؤكدا بأن هناك اختبار فى يناير المقبل فى مياه نهر النيل للسباحة فى المياه الباردة لاختبار المشاركين .

وتابع: أن محاولة عبور المانش تهدف إلى إعادة أمجاد مصر وريادتها فى رياضة السباحة الطويلة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال عبدالله الزبدة نائب رئيس اتحاد السباحة البارالمبية السعودية المرافق للسباحين السعودين أن مشاركة اصحاب الهمم من ذو الأعاقة، فى مثل هذا المحافل الدولية تساعدهم على الاندماج الاجتماعى وتساعد على رفع معنويات الأسرة مما له الأثر الطيب على مسيرة السباحين .

واضاف أن مشاركة السباحين السعوديين فى المنتخب العربى لعبور المانش سجل جيد فى البطولات الدولية للسباحة .

 

1-جانب من تدريبات المنتخب العربي

1-جانب من تدريبات المنتخب العربي

 

3-جانب من التدريبات
3-جانب من التدريبات

 

2-بدأ اعمال التدريبات بالغردقة
2-بدأ اعمال التدريبات بالغردقة

 

4-السباح خالد شلبي يقود تدريبات المنتخب العربي
4-السباح خالد شلبي يقود تدريبات المنتخب العربي

 


البحرالاحمر

المنتخب العربي لعبور المانش

تدريبات المنتخب العربي لعبور المانش

الغردقة

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