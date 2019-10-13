اندلاع حريق داخل كنيسة بحلوان والإطفاء تحاول إخماده

كتب عبد الرحمن سيد

اندلع حريق داخل كنيسة مجاورة للحديقة اليابانية فى منطقة حلوان، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، لمحاولة إخماد الحريق.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الكنائس فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 6 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر الأمتداد لباقى المجاورات.