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اندلاع حريق داخل كنيسة بحلوان والإطفاء تحاول إخماده

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:25 م
اندلاع حريق داخل كنيسة بحلوان والإطفاء تحاول إخماده حريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اندلع حريق داخل كنيسة مجاورة للحديقة اليابانية فى منطقة حلوان، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، لمحاولة إخماد الحريق. 
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الكنائس فى منطقة حلوان،  وتم الدفع بـ 6 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر الأمتداد لباقى المجاورات. 
 
 
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حريق كنيسة بحلوان

سيارات الحماية المدنية

حلوان

الحماية المدنية بالقاهرة

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