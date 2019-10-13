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انتهاء تدريب "الجدارات" لمعلمى التعليم الفنى بأسوان لتطوير المناهج.. صور

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:58 م
انتهاء تدريب "الجدارات" لمعلمى التعليم الفنى بأسوان لتطوير المناهج.. صور جانب من التدريب
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، تدريب "الجدارات" لمعلمى التعليم الفنى بالمحافظة، فى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى بمختلف المجالات، ومن منطلق إدراج برامج التوجيه والإرشاد المهنى وكذلك الابتكار وريادة الأعمال ضمن الخطة الدراسية للبرامج والمناهج المبنية على الجدارات.

أكد جمال عبده عيسى، مدير إدارة أسوان التعليمية، أنه تم الانتهاء من البرنامح التدريبى الذى استهدف بعض معلمى التعليم الفنى، الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة بأسوان، بغرض تدريبهم على تقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهنى والابتكار وريادة الأعمال بمدارس "أحمد إبراهيم الشريف بإدارة إدفو وكوم أمبو التجارية بإدارة كوم أمبو وسعاد ماهر الفندقية بإدارة أسوان وعنيبة الزراعية بإدارة نصر النوبة" والتى سيطبق بها البرامج المطورة.

وأشار "عيسى" فى بيان صحفى، إلى أن البرنامج التدريبى استمر على مدار 4 أيام، وتم تقسيم المستهدفين على مجموعتين، المجموعة الأولى تم تدريبها بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة، بينما تم تدريب المجموعة الثانية بقاعة وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بديوان المديرية، لافتاً إلى أن هذه التدريبات (الجدارات) تعتبر النواة الحقيقية لتطوير مناهج التعليم الفنى، وتستهدف أن يكون لدى خريج التعليم الفنى المهارة اللازمة التى تؤهله لاقتحام سوق العمل.

 

انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (1)
انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (1)

 

انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (2)
انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (2)

 

انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (3)
انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (3)

 

انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (4)
انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (4)

 

انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (5)
انتهاء تدريب الجدارات لمعلمى التعليم الفنى بأسوان (5)

 

 


الجدارات

التعليم الفنى

اسوان

مناهج التعليم الفنى

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