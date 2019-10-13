اليوم.. شركات السياحة تبدأ فى تسجيل بياناتها على بوابة العمرة المصرية

كتبت امال رسلان

تبدأ شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من الجانب المصرى والسعودى فى تسجيل بياناتها على بوابة العمرة الإلكترونية، وتوثيق العقود فى موسم العمرة الجديد، اعتبارًا من اليوم الأحد لمدة شهر.

وكانت غرفة شركات السياحة قد أوضحت فى وقت سابق، أن بوابة العمرة الإلكترونية المصرية سيتم من خلالها الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتى تقام على أراضى المملكة العربية السعودية.

وأكدت الغرفة أن بوابة العمرة المصرية هى المنصة الوحيدة الشرعية التى تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة والغرف السياحية.

فى حين ستقوم غرفة شركات السياحة بتنظيم تدريب للعاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية فى غضون أسبوع.

وكانت غرفة شركات السياحة ايضا قد أعلنت أنه سيتم إدراج تأشيرات الفعاليات والمهرجانات والسياحة لبوابة العمرة المصرية الإلكترونية حيث سيتم إصدار باركود تنظيمى خاص بها من خلال البوابة والتى ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة.

وناشدت الغرفة شركات السياحة الالتزام بعدم التنظيم والمشاركة فى تسفير المواطنين لأداء العمرة أو الزيارة وذلك لحين بدء موسم العمرة وتفعيل البوابة المصرية طبقا للضوابط والقرارات التى أقرتها الدولة ووزارة السياحة، لافتة إلى أن مخالفة ذلك سيترتب عليه توقيع جزاءات على المخالفين.