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اليوم السابع: السيسي للمصريين: عدوكم واحد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:16 م
اليوم السابع: السيسي للمصريين: عدوكم واحد عدد اليوم السابع غدا الإثنين

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ينشر اليوم السابع فى عدده المطبوع الصادر غدا الإثنين عددا من الأخبار والتقارير الهامة، بينها تغطية خاصة للندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31، وتصريحات مهمة للرئيس السيسي خلال الندوة، فضلا عن مزيد من التغطيات الرياضية والاقتصادية والفنية.

واقرأ في عدد الغد أيضا..



قوتنا تكمن فى وحدتنا

«مفيش تحدى يقدر يؤثر فى مصر ومستقبلها إلا حاجة واحدة إن انتوا يا مصريين تاكلوا

بلدكم انتوا اللى تقوموا بالدور ده.. الكلمة العامة هى وحدة المصريين وثباتهم بس



السيسي للمصريين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31 : عدوكم واحد.. ومحدش يقدر يقرب من مصر فى ظل قوة جيشها.. بتماسككم ننتصر على كل التحديات.. «وفى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة ».. والقضايا تُحل بالهدوء والتوازن والحكمة

 

استشهاد 31 مقاتلا فى مجزرة أردوغانية بشعة وجنود السفاح يسهلون فرار 785 داعشيا

أردوغان حرص على تقديم الدعم للدواعش.. وصحيفة بريطانية: تحالفه مع الإرهابى «دوجو بيرنسك » يضع أنقرة فى مسار تصادم دبلوماسى مع حلفائها.. تركيا وفرت الغطاء السياسى لأعمال داعش وسهلت انتقال الإرهابيين على الحدود ووفرت للمصابين من الدواعش العلاج

قمة مصرية إثيوبية فى روسيا

الرئيس: اتفقت مع «آبى أحمد » على حل مسألة السد خلال مناقشتنا فى سوتشى وأنفقنا 200 مليار جنيه لإعادة تدوير المياه بمحطات معالجة ثلاثية مطورة

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إقبال فى الجولة الأخيرة لاختيار الرئيس التونسى الجديد

 

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السيسي

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

انتخابات تونس

العدوان التركي على سوريا

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