اليابان تكثف جهود الإنقاذ بعد مصرع 26 شخصا على خلفية إعصار هاجيبيس

طوكيو (أ ش أ)

كثفت اليابان جهود الإنقاذ، اليوم الأحد، للناجين من إعصار "هاجيبيس" الذى أسفر إلى مصرع ما لايقل عن 26 شخصًا كما أدى إلى فيضان الأنهار، وغمرت المياه مساحات شاسعة من الأحياء السكنية والشوارع .

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإنه بعد مرور يوم من الإعصار الذى اجتاح العاصمة اليابانية طوكيو ومدن اخرى واقعة وسط البلاد كما توغل للمناطق الشرقية والشمالية الشرقية لايزال هناك 21 شخصًا مفقود.

وقد تم إرسال حوالى 27 ألف فرد من قوات الدفاع الذاتى إلى تلك المناطق بما فى ذلك ناغانو حيث حاولوا إنقاذ حوالى 360 شخصًا تقطعت بهم السبل بعد انهيار أحد السدود على نهر شيكوما مع تحذير وزارة الأراضى من احتمال حدوث فيضانات فى الأعلى إلى عمق 5 أمتار.

وكانت قد أنشأت وزارة الدفاع اليابانية فى وقت سابق، حسابًا جديدًا على موقع تواصل الاجتماعى "تويتر" لنشر المعلومات عن جهود الإغاثة، فيما أغلقت المتاجر والمصانع أبوابها وتوقفت أنظمة قطارات الأنفاق عن العمل كإجراء احترازى، كما ألغى منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات جميع التدريبات والتصفيات التى كانت مقررة، وأيضا أُلغيت مباراتان ببطولة العالم للرجبى.