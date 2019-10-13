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الهجرة: مصريون حققوا قصص نجاح بالقارة السمراء يشاركون فى"مصر تستطيع"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:02 م
الهجرة: مصريون حققوا قصص نجاح بالقارة السمراء يشاركون فى"مصر تستطيع" مصر تستطيع بالاستثمار
كتب محمود راغب

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كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أسماء عدد من المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، الذى تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، ووزارة الاستثمار، وينطلق فعالياته الثلاثاء المقبل.

وأكدت وزارة الهجرة أن مصر تمتلك انتماء إفريقيا أصيلا ترجمته أفريقيا باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للاتحاد الإفريقى فى دورته الحالية، وترجمته مصر بتوسيع الشراكات المصرية فى أنحاء القارة والتحدث باسم أفريقيا فى المحافل الدولية.

وأشارت وزارة الهجرة إلى أن عددًا غير قليل من دول القارة السمراء يحتضن أبناء من مصر اختاورا أن يكتبوا قصصا لنجاحاتهم فى الاستثمار والتنمية في ربوعها، لافته إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالتنمية سيجمع نماذج من هذه الشخصيات، ليحكون تجاربهم في مجالات متعددة ودول مختلفة.

ويستعرض "اليوم السابع" أسماء عدد من المشاركين بالمؤتمر الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات فى القارة السمراء كما يلى :

عمر شحاتة خبير نظم الزراعة الحديثة عالية الجودة والانتاجية، وهو مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا لمملكة ليسوتو، يمتلك خبرة عالية في مجال الزراعة بالهيدروبونيك والزراعة المتطورة عالية الجودة والإنتاجية.

نجح شحاتة فى تنمية النظام الزراعى فى مملكة ليسوتو وزيادة إنتاجها الزراعى بمعدل غير مسبوق، وتخرج من كلية الحقوق جامعة بنها ويقيم حاليا في مملكة ليسوتو الأفريقية. ويشغل حاليا منصب مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا لمملكة ليسوتو الأفريقية.

أما محمد الشريف مؤسس ومدير مؤسسة "استثمر فى إفريقيا الآن"  لربط رجال الأعمال والمستثمرين في أفريقيا، وهو خبير تطوير استراتيجيات القطاع الخاص، وصمم أكثر من 50 برنامجا إنمائيا للاتحاد الأوروبى.

طور الشريف مناخ الاستثمار بين قارتى آسيا وأفريقيا، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة الحرة في بروكسل وعلى الماجستير فى الاقتصاد القياسى، ويمتلك خبرة 40 عاما فى المفوضية الأوروبية ومؤسسة (أسيبي) وعدد من المؤسسات العالمية.

عُين كرئيس لبرنامج Ai Award Winning Biz Clim لتحسين الأعمال والاستثمارات في دول أفريقيا والكاريبي ومجموعة دول المحيط الهادئ من عام 2006 الى عام 2016. حظي على مدار سنين خبراته بالعديد من العلاقات ذوالشأن المرتفع مثل: المؤسسات الاقتصادية العالمية، منظمات الاقتصاد المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص. أسس وترأس ملتقى مؤسسة الاتحاد الأفريقي للأعمال. وتخصص في مختلف مجالات التنمية المتعلقة بتطوير القطاع الخاص وإصلاحات بيئة الأعمال وبرامج التكيف الهيكلي وتمويل التنمية والأمن الغذائي والإصلاحات القطاعية مثل: الصحة ، التعليم، مصايد الأسماك، القطاع المالي، الزراعة).

ساهم في أكثر من 50  برنامجا للتنمية في الاتحاد الأوروبي، كما ساهم في عدد من المشروعات الصغيرة الهامة هدفها التطوير وتقليل البطالة. عمل كمدير استراتيجي لمئات من الفعاليات, وساهم كمدرب لدى المفوضية الأوروبية على المساعدات وعلى التحليل الاقتصادي والمالي.

معتز أبو عرب مستثمر ومدير مالي ومطور عقاري. مؤسس شركة TAZAB  لأعمال البناء والانشاءات بجنوب أفريقيا. اكتسب حبه للاستثمار والعمل الحر من مشاركته في أنشطة والده التجارية في مجال المنسوجات.

أسس شركته للتطوير العقاري وسرعان ما احتل بجودة العمل والالتزام مكانة متقدمة بين الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري. يشارك في عدد من  مجالات الأعمال المختلفة بما في ذلك البناء السكني، ولكن تطوير المنشئات القائمة لا تزال محوره الأساسي الحالي.

يمتلك خبرة خاصة في العمليات المالية مع ما يقرب من ثلاثة عشرعاما من الخبرة بعد أن شق طريقه في إدارة الدوائر المالية في جميع أنحاء أفريقيا بما في ذلك بوتسوانا وجامبيا وجنوب أفريقيا. تخرج من جامعة الإسكندرية عام 2006 والتحق بجامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا لاستكمال دراساته العليا.

طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للحوم في السودان. متخصص في العمل في مجال صناعة منتجات الألبان.  شغل الكثير من المناصب في كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال مثل: الصافي ودانون وكذلك مجموعة شركات يماني في المملكة العربية السعودية. 

شغل العديد من المناصب طوال رحلته العملية في شركات كبرى مصرية وعربية متخصصة في الصناعات الغذائية مثل:  أمريكانا لإنتاج الدواجن، المراعي، جهينة،د لة، الدار للصناعات والاستشارات الغذائية. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات في جنوب أفريقيا ونيوزيلندا والإمارات ومصر، كما خاض العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال تجديد المنتجات الغذائية، وجودة الغذاء، ونظم الأمن الغذائي، والإدارة الغذائية.

حصل على بكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية 1987، ودرجة الماجستير في ميكروبولوجيا معامل الألبان من نفس الجامعة عام 1991، ثم الدكتوراه في التغذية والطعام الصحي من جامعة سنترالواشنطن عام 2009.

محمد عكاشة، مالك ومدير مجموعة TREND للحلول الإنشائية. صاحب أسلوب مبسط للتصميم وتسليم المباني.
تعتمد شركته على الحلول الإنشائية وتعمل على أساس تسليم المفتاح للمكاتب التجارية. يقدم في شركته طريقة مبسطة للتصميم والمشتريات وتسليم المباني.

تغطي خدماته جميع جوانب حل وتنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية. انتهى من تسليم عدد من المشروعات في جنوب أفريقيا منها مباني سيتي بنك، وشركات جوجل ويونيليفر وأوبر وفندق حيات. كما قامت الشركة بإنشاء وتسليم فندق انتركونتيننتال في مرسى علم بمصر.

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الهجره

وزاره الهجره

مصر تستطيع بالاستمثار

افريقيا

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