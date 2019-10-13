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النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى حول ضبط شخص بحوزته 2000 قرص مخدر فى الساحل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:16 ص
النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى حول ضبط شخص بحوزته 2000 قرص مخدر فى الساحل اقراص مخدره_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة 2000 قرص ترامادول، قبل ترويجها وتوزيعها فى منطقة الساحل.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من المقدم علاء خلف الله مفتش قطاع شمال القاهرة، بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط أحمد ر، 29 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 11 قضية، حال تواجده بمنطقة سكنه، بحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و2060 قرص مخدر، 560 جنيها، هاتف محمول.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

 


اقراص مخدرة

المعمل الكميائى

اتجار المخدرات

قسم الساحل

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