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النيابة بـ"أحداث ماسبيرو": المتهمون تحالفوا مع الشيطان وفضلوا عشيرتهم عن مصر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:15 م
النيابة بـ"أحداث ماسبيرو": المتهمون تحالفوا مع الشيطان وفضلوا عشيرتهم عن مصر المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأحد، سماع مرافعة النيابة فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

 

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها : المتهمون تحالفوا مع الشيطان، فضلوا مصلحة عشيرتهم عن مصلحة البلاد، زين لهم الشيطان أعمالهم، أصدروا تعليمات لأنصارهم فى المحافظات للتصعيد لافتعال المشاحنات مع المواطنين والتوجه لمبنى ماسبيرو لاحتلاله.

 

وجاء فيها: فى مساء يوم الواقعة 5 يوليو 2013 تحرك المئات من التنظيم الإرهابى من ميدان النهضة فى اتجاه مبنى ماسبيرو، اشتبكوا مع المارة والأهالى، أزهقت نفس وأصيب عشرات الأهالى هذا ما بأمركم به أيمانكم، مسرح الجريمة اثقلته أرواح الضحايا، صوبوا أسلحتهم صوب المواطنين.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.


احداث ماسبيرو

جنايات القاهرة

شغب ماسبيرو

المستشار محمد سعيد الشربينى

التجمهر والقتل العمد

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