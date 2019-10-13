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النقل تشهد توقيع عقود صيانة لمشروع القطار المكهرب بتكلفة 110 ملايين دولار

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:05 م
النقل تشهد توقيع عقود صيانة لمشروع القطار المكهرب بتكلفة 110 ملايين دولار القطار المكهرب - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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شهدت اليوم وزارة النقل توقيع عدد من العقود المتعلقة بمشروع القطار الكهربائي " السلام –– العاصمة الإدارية -العاشر من رمضان "، حيث شهدت توقيع عقد الصيانة للأنظمة والوحدات المتحركة للمشروع لمدة 13 سنة بإجمالي 110 مليون دولار ، وتوقيع عقود تنفيذ الأعمال المدنية والسكة للمشروع بواسطة الشركات المصرية  (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق  - شركة النيل العامة للطرق والكباري - الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات – المقاولون العرب - أوراسكوم – بتروجيت – كونكورد - أبناء حسن علام) بإجمالي تكلفة مقدارها  461 مليون دولار ،  وقام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتور /عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق  وعن الجانب الصيني  تشين نائب رئيس شركة أفيك إنترناشيونال .

وأضافت وزارة النقل أن الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب السلام/ العاصمة الادارية / العاشر من رمضان، بدأ تنفيذها منذ شهر مايو الماضي حيث استلمت الشركات المواقع على الأرض، وبدأت في  أعمال الرفع المساحي والتصميمات والجسات مشيرا الى  ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد، وأنه يتابع يوميا معدلات تنفيذ هذا المشروع، حتى إنجاز هذا المشروع الهام، كما أكد على أهمية الاجتماع الأسبوعي الذي سيعقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذه لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المشروع.

جدير بالذكر أن خط القطار المكهرب يبلغ طوله 70 كم و سيخدم 350 ألف راكب يوميا وتبلغ  مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرا وسيتم توريد الوحدات المتحركة خلال ١٦ شهرا، وتقوم شركات المقاولات المصرية بكل الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكبارى وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية، وستقوم شركة أفيك الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب التنفيذ.

وأوضحت الشركة أن السرعة التصميمة للقطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120كم/س، ويشمل المسار النهائى بالترتيب محطات عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى، ويمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات، ويمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب


القطار المكهرب

العاصمة الادارية

مشروع القطار المكهرب

النقل

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