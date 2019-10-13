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الملك عبدالله الثانى يلتقى ممثلين عن القطاع الخاص فى الأردن

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:15 م
الملك عبدالله الثانى يلتقى ممثلين عن القطاع الخاص فى الأردن الملك عبدالله الثانى خلال لقائه بممثلى القطاع الخاص
وكالات

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أكد الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن، أهمية القطاع الخاص، باعتباره الأساس فى تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، لفت الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأحد، ممثلين عن القطاع الخاص في المجالات الواعدة والتقليدية؛ كالسياحة، وتمويل المشاريع الصغيرة، والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة البديلة، وإنتاج الملابس، وصناعة الأفلام، إلى أهمية دور أصحاب الأعمال والمبتكرين كشركاء في تحقيق النمو وتطوير القطاعات الاقتصادية.

وشدد الملك عبدالله الثانى، على أن تحقيق النمو يتطلب العمل بإيمان وإيجابية، مشيرا إلى أن الأردن حقق تقدما ملحوظا في مختلف المجالات.

بدورهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لجلالة الملك على دعمه المتواصل لدور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل.


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