المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية يعقد مؤتمراً حول سد النهضة الثلاثاء المقبل

كتبت أسماء نصار

يعقد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مؤتمراً موسعاً الثلاثاء لبحث كافة الجوانب المعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبى، فى إطار التحركات الرامية للتأكيد على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

يشارك فى أعمال المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين فى شئون المياه والسدود، وفى الجوانب القانونية المرتبطة بعملية التفاوض بين مصر والسودان واثيوبيا، تحت عنوان " سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى المصرى"، وكذلك عدد من الشخصيات التى تمثل مختلف التيارات السياسية والمجتمع المدنى فى إطار شراكة واسعة بين المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وبين القوى الفاعلة فى المجتمع المصرى.

يستهل الدكتور خالد عكاشة مديرعام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية، ثم تنقسم الجلسات إلى 3 جلسات يحاضر فيها الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، والدكتور هانى رسلان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمد سالمان طايع وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية.

ويدير الجلسة الثانية اللواء محمد إبراهيم الدويرى، عضو الهيئة الاستشارية للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويتحدث فيها ممثلى وزارتى الخارجية والرى، والدكتور ضياء راشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور جمال عبد الجواد رئيس وحدة السياسات العامة بالمركز المصرى.

وفى الجلسة الثالثة التى تديرها الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى يتحدث الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور أيمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب.