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المجلس القومى للمرأة يطلق المرحلة الثانية لحملة طرق أبواب بعنوان "بلدى أمانة"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:10 م
المجلس القومى للمرأة يطلق المرحلة الثانية لحملة طرق أبواب بعنوان "بلدى أمانة" الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومى للمرأة، إطلاق المرحلة الثانية لحملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" على مستوى جميع المحافظات ولمدة ثلاث أيام.

وقال المجلس فى بيان له، إن الحملة تستهدف توعية السيدات فى جميع المحافظات بأهمية المساهمة فى كل المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، وتوعيتهن بخطورة الشائعات التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الحملة تستكمل ما حققته المرحلة الأولى من أهداف وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات فى قرى ونجوع مصر المختلفة، والتأكيد على أهمية دورهن فى حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

وأكدت مرسى أن المرحلة الأولى من الحملة لاقت ترحيب واستجابة كبيرة من الأهالى والسيدات على مستوى المحافظات ، مؤكدة أن الهدف من الحملة هو التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة القاضي فى البلاد.

مشيرة إلى أن الحملة تستهدف توعية السيدات عن طريق النزول إليهن فى بيوتهن وتعريفهن بأهمية المشاركة الإيجابية فى بناء وطنهن فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر وكذلك توعيتهن بالمخاطر الخارجية والداخلية التى تهدد أمن وسلامة مصر والمصريين والمصريات.


القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

حمله بلدى امانه

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