سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء..

"المال جى تى إم" تطلق مؤتمر التطوير العقارى الرابع نوفمبر المقبل بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص تحت عنوان "محفزات النمو 2020"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:01 ص
"المال جى تى إم" تطلق مؤتمر التطوير العقارى الرابع نوفمبر المقبل بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص تحت عنوان "محفزات النمو 2020" شركة "المال جى تى إم"

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد شركة "المال جى تى إم" لإطلاق مؤتمر التطوير العقارى الرابع The 4th Real Estate Debate 2019 تحت شعار "محفزات النمو2020"، وذلك يوم 3 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كبار رجال الأعمال والمطورين العقاريين وممثلى الجهات الحكومية.

يُعقد المؤتمر هذا العام فى ضوء العديد من المتغيرات التى يراهن عليها المطورون العقاريون لدفع حركة القطاع، من بينها اعتماد وزارة الإسكان آلية التخصيص المباشر للمستثمرين فى طروحات أراضيها، وفقًا لضوابط وتسعير محدد سلفًا.

كما ينعقد المؤتمر بالتزامن مع انطلاق العديد من المدن الجديدة، من بينها مدينة العلمين الجديدة التى اكتسبت أهمية خاصة الفترة الماضية، واستعداد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال 50 ألف موظف مطلع 2020.

ويناقش المؤتمر كيفية استغلال هذا الزخم فى الترويج للقطاع من خلال مناقشة الآليات التسويقية لوضع مصر على خريطة المستثمرين العرب والأجانب بما يتناسب مع حجم ما تم إنجازه من بنية تحتية.

وسيستكمل المؤتمر ما بدأه لأول مرة فى مصر منذ عامين، من مناقشات حول الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ "استراتيجية تصدير العقار" وما تحقق منها وما المطلوب لدفعها في الطريق الصحيح على المستويين القصير وطويل المدى من خلال التعرف بشكل دقيق على التحديات القائمة.

وسيُلقي الضوء على كيفية تنشيط آلية التمويل العقاري في مصر حتى تؤدي دورها الذي لا غنى عنه لتنشيط الطلب على العقارات من جانب الشرائح للقطاعات المختلفة، ووضع رؤية لإزالة التحديات الرئيسية التى تعترض طريقه.

ولن يغفل المؤتمر مناقشة أهم التحديات والمعوقات التي تعرقل القطاع عن المضي قدمًا لتحقيق الانتعاشة المرجوة، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل واستخراج التراخيص وأعباء الضريبة العقارية.


شركة المال جى تى إم

مؤتمر التطوير العقارى

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

المطورين العقاريي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة