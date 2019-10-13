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المؤبد و7 سنوات للمتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" بمنيا القمح من أول جلسة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:36 م
المؤبد و7 سنوات للمتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" بمنيا القمح من أول جلسة اقارب الضحية يرفعون صورته امام المحكمة
الشرقية – فتحية الديب

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قررت  محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها  المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم،ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، بمعاقبة المتهمين بقتل الشاب "إسلام حامد أبو الفتوح" صاحب محل هواتف محمولة بمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، في نهار ثالث أيام شهر رمضان الماضي، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "شهيد لقمة العيش" بالسجن المؤبد للمتهم الأول و7 سنوات للمتهم  الثاني.
 
 
كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمنالشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورودبلاغًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "إسلام.ح.ف" 24سنة، مُقيم بدائرة مركز منيا القمح، مصابًا بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ، وتوفي فوروصوله متأثرًا بإصابته.وقالت مذكرة النيابة العامة، والتي أعدها حسامسليمان، وكيل نيابة منيا القمح، إن المتهمان "أحمد.ش.خ.ال" وشهرته"مانجة"، وشقيقه "محمد" وشهرته "زكروتا"، جزارين،قتلا المجني عليه "إسلام حامد أبو الفتوح" عمدا مع سبق الإصرار.
 
 
وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة جنوب الشرقية، أن المجنى عليه يمتلك محللتصليح الهواتف المحمولة بدائرة مركز منيا القمح، حيث نشبت مشادة بينه وبين المدعو"أحمد.ال"، بسبب تصليح هاتف محمول، حيث تطور الأمر إلى مشاجرة استعان فيها صاحب التليفون بشقيقه "محمد" وتعديا على المجني عليه بـ"شومة"، فيما جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، قررت برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهماعلى ذمة التحقيقات، قبل إحالتهما إلى محكمة الجنايات وتحديد أولى جلسات المحاكمة.

 


الشرقية

منيا القمح

شهيدلقمة العيش

اسلام

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