الكشف على 1420 مواطنا فى قافلة طبية بقرية طما فيوم ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة فى بنى سويف، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية طما فيوم، التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة، من خلال 10 عيادة، يتوفر بداخلهم 9 تخصصات.

وجرى توقيع الكشف الطبى على 1420 مواطنًا فى جميع التخصصات، وأجريت التحاليل الطبية اللازمة للمرضى، وصرف العلاج اللازم لهم، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب، منسق القوافل.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، إن القافلة تردد عليها 1420 مواطنًا، وأُجرى 46 تحليلًا بمعمل الدم، و33 تحليلًا بمعمل طفيليات، وإحالة 7 مواطنين للمستشفيات، وعمل 4 إقرار علاج على نفقة دولة، 22 حالة أشعة، 23 موجات فوق صوتية.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميده فى بيان له مساء اليوم الأحد، إجراء الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ110 مواطنين، وعقد ندوة تثقيف صحى بحضور 141 سيدة من أهالى القرية، عن الالتهاب الكبدى الفيروسى، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدى، الأمراض غير السارية، موضحًا بأن القافلة تشمل القرى والنجوع، لتقديم الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين من الأهالى.