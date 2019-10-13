الكاتدرائية: لا خسائر بشرية فى حريق كنيسة مارجرجس حلوان

أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكاتدرائية عن نشوب حريق بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة.

وأضاف في بيان له: تسبب الحريق فى إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أى شخص من جراء الحادث، واستكمل: تولت قوات الدفاع المدنى عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن.