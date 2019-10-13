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الكاتدرائية: لا خسائر بشرية فى حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:53 م
الكاتدرائية: لا خسائر بشرية فى حريق كنيسة مارجرجس بحلوان حريق كنيسة مارجرجس حلوان
سارة علام

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أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكاتدرائية عن نشوب حريق بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة.
 
وأضاف في بيان له: تسبب الحريق فى إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أى شخص من جراء الحادث، واستكمل: تولت قوات الدفاع المدنى عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن.
 
 
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الكاتدرائية

حلوان

مارجرجس حلوان

بولس حليم

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