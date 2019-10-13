الرئيسية أخبار عاجلة الكاتدرائية: لا خسائر بشرية فى حريق كنيسة مارجرجس بحلوان الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:53 م حريق كنيسة مارجرجس حلوان سارة علام مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكاتدرائية عن نشوب حريق بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة. وأضاف في بيان له: تسبب الحريق فى إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أى شخص من جراء الحادث، واستكمل: تولت قوات الدفاع المدنى عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن. الكاتدرائية حلوان مارجرجس حلوان بولس حليم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة اندلاع حريق داخل كنيسة بحلوان والإطفاء تحاول إخماده الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:25 م نشوب حريق بورشة معادن فى مدينة العاشر من رمضان الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:02 م إخماد حريق داخل "هنجر" للإسفنج ومواد التنظيف فى الموقر الأردنية الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:49 م حريق هائل فى 5 منازل ونفوق 4 عجول بقرية منقريش ببنى سويف الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:38 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف الحكم الشرعى لرجل حلف على زوجته بعدم الذهاب لمنزل أهلها ويريد التراجع 100 ألف جنيه رسوم إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمحال العامة راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية "صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين "غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين" شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون" المزيد من Trending Plus
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