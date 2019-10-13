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القومى للمرأة ببنى سويف يطلق ثانى مراحل حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:48 م
القومى للمرأة ببنى سويف يطلق ثانى مراحل حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" حملة طرق الأبواب بلدى أمانة
بنى سويف هانى فتحى

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أطلق المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدى أمانة" وتمتد على مدار4 أيام.

 

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، أن الحملة تستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، وتوعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

 

وأوضحت نرمين فى بيان للمجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف أن الحملة نجحت خلال اليوم الأول فى الوصول إلى 18 ألفا و576 من الفتيات والسيدات والرجال بقرى ومراكز بالمحافظة واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع ومحامى مكتب الشكاوى، وتم عقد ندوه بقرية الحكامنه بحضور 100سيدة.


بنى سويف

القومى للمرأة

طرق الأبواب

بلدى أمانة

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