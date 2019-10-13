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القبض على 4 أشخاص فى جرائم غش تجارى بالنزهة ومدينة نصر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:24 م
القبض على 4 أشخاص فى جرائم غش تجارى بالنزهة ومدينة نصر متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – أسماء شلبى

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واصلت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن لقاهرة، حملاتها التموينية المكبرة، وتم ضبط جرائم للغش الغذائى والتجارى، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتلك الوقائع.

    

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط ( ثلاثة أشخاص ) بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم كمية من  الأدوية التى تستخدم فى علاج أحد الأمراض "مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة"  ومبلغ مالى بحوزة أحدهم، وبمواجهة الأول والثانى اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للثالث مقابل المبلغ المالى المضبوط بحوزته.

 

كما ضبط رجال مباحث التموين صاحب محل خردوات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بحوزته على (شيش إلكترونية ومستلزماتها المستوردة والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بالمحل ملكه) بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على (13 شيشة إلكترونية - 143 زجاجة زيت خاص بالشيش الإلكترونية - شاحن بطارية خاص بالشيش - 20 علبة قطع غيار للشيش ) جميعها مستوردة وغير مسددة الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.


مباحث القاهرة

شرطة التموين

النزهة

مدينة نصر

محل خردة

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