القبض على صاحب محل بحوزته 2 طن سكر مجهول المصدر بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب محل لتعبئة السكر مجهول المصدر فى حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط صاحب مركز تعبئة سكر بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المركز بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية سكر مجهولة المصدر، بقصد إعادة تعبئتها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المركز على 2,900 طن سكـر وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .