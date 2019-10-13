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العصفور الأزرق يؤرق نوم أردوغان.. حملة اعتقالات تستهدف رواد مواقع التواصل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:44 م
العصفور الأزرق يؤرق نوم أردوغان.. حملة اعتقالات تستهدف رواد مواقع التواصل رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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طالت سياسة القمع والتنكيل التى يتبعها الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان ضد المعارضين لسياسته مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

 

ونقلت صحيفة " جمهوريت" التركية المعارضة عن مصادر قولها أن محافظة غازى عنتاب شهدت اعتقال 14 شخصًا  يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى كمنصة لمعارضة "أردوغان" .

 

وأضافت الصحيفة التركية، أنه تم اتهامهم بالعمل لصالح حزب العمال الكردستاني ضد مؤسسات الدولة من خلال نشر تعليقات على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، لذا تم اعتقالهم من قبل شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن غازى عنتاب.


منصات التواصل الاجتماعى

تركيا

اخبار تركيا

تركيا اليوم

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