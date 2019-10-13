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العراق يخصص مزيدا من الأرض لزراعة القمح فى موسم 2019-2020

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:12 م
العراق يخصص مزيدا من الأرض لزراعة القمح فى موسم 2019-2020 القمح
رويترز

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أبلغ مسئول فى وزارة الزراعة العراقية رويترز اليوم الأحد أن العراق وافق على تخصيص 2.25 مليون هكتار لزارعة القمح فى موسم 2019-2020، بزيادة 500 ألف هكتار عن الموسم السابق.

العراق مستورد رئيسى للحبوب فى الشرق الأوسط ويحتاج بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا من أجل برنامجه الضخم لبطاقات التموين.

وتشمل خطة موسم 2019-2020 تخصيص 1.25 مليون هكتار لزراعة الشعير.

وقال المسئول مهد القيسى "للمرة الأولى نزرع القمح على هذه المساحة الشاسعة وإذا كانت الأحوال الجوية مواتية هذا العام مثل العام الماضي، فسيمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي."

وأوضح أن كلا من وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وافقت على خطة الزراعة لفصل الشتاء.

كان العراق زرع 1.750 مليون هكتار قمحا فى موسم 2018-2019.

وتوقع العراق إنتاج ثلاثة ملايين طن فقط فى 2019 لكن مستوى أفضل لهطول الأمطار أتاح مزيدا من الأراضى الخصبة لزراعة الحبوب خارج المناطق المخطط لها.

وفى يوليو، قالت وزارة الزراعة إن العراق أنتج 4.75 مليون طن من القمح فى موسم 2019 بأكمله.


وزارة الزراعة العراقية

القمح

زراعة الشعير

وزارة الموارد المائية

العراق

رويترز

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