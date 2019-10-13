العثور على سفينة شحن غارقة بمحيط طوكيو بعد إعصار هاجيبيس

طوكيو (رويترز)

أعلنت وزارة النقل اليابانية العثور على سفينة شحن مسجلة فى بنما غارقة فى المياه قرب طوكيو اليوم الأحد بعد انقطاع الاتصال بها عندما اجتاح الإعصار هاجيبيس اليابان، وقالت صحيفة إن ما لا يقل عن خمسة من طاقم السفينة المؤلف من 12 فردا لاقوا حتفهم.

وذكرت صحيفة يوميورى أن أربعة من أفراد الطاقم جرى إنقاذهم بينما لا يزال ثلاثة منهم مفقودين. وقالت الوزارة إن أفراد الطاقم من ميانمار والصين وفيتنام. ولم يتسن الحصول بشكل فورى على تعليق من خفر السواحل.

وذكرت الوزارة أن السفينة كانت راسية قبالة سواحل مدينة كاواساكي، جنوبى طوكيو، لكن الاتصالات انقطعت معها أمس السبت.