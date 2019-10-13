العثور على جثة طفلة ملقاة بتفتيش رى ترعة بالدقهلية

عثر الأهالي، اليوم الأحد، على جثة طفلة في ربيعها الثامن ملقاة بتفتيش رى ترعة التوابرة بجوار قرية البصيلة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية .

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية، ومأمور مركز المنزلة بورود بلاغ من رئاسة مركز ومدينة المنزلة يفيد بأنه قد تم العثور على جثة الطفلة ياسمين محمد عبده عبد الحليم ، 8 سنوات ، مقيمة بعزبة أولاد بآنة التابعة لقرية التوابرة بدائرة مركز المنزلة ، ملقاة بتفتيش ري بترعة التوابرة بجوار قرية البصيلة بدائرة المركز .

انتقلت وحدة مباحث مركز المنزلة لمحل العثور على جثة الطفلة للبحث والتحقيق في الواقعة والوقوف على أسباب وقوع الجريمة، وتم إيداع الجثة بثلاجة مشرحة مستشفى المنزلة تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر المحضر اللازم بالتفاصيل، وجاري البحث في الواقعة وملابساتها .