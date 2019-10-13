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من الصين والهند واندونيسيا وتايلاند

"الصناعة" : بدء تحقيق اغراق فى واردات إطارات " الاتوبيسات" المستوردة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:54 م
"الصناعة" : بدء تحقيق اغراق فى واردات إطارات " الاتوبيسات" المستوردة إبراهيم السجينى رئيس مكافحة الدعم والإغراق
كتب إسلام سعيد

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وافق وزير الصناعة والتجارة، على بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات اطارات هوائية جديدة من مطاط من الأنواع المستعملة للحافلات" الاتوبيسات" والشاحنات عدا الشاحنات نصف النقل، المستوردة أو ذات المنشأ من الصين والهند واندونيسيا وتايلاند.
 
جاء فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد ، أن فترة تحقيق الإغراق محددة بالمدة من اول أكتوبر 2018 وحتي  30 سبتمبر 2019، واستندت الصناعة المحلية فى ادعاءها بالضرر على مقارنة أسعار تصدير المنتجات من الدول الأربعة وأسعار بيع نفس المنتج بالسوق المحلي لهذه الدول، إذ وجدت هوامش اغراق تزيد عن 2% من سعر التصدير.
 
وقال القرار، إن الصناعة المحلية أدعت أن الواردات من الصنف المذكور لهذه الدول الأربعة، تسببت فى ضرر الصناعة المحلية نتيجة زيادة كبيرة في الواردات، ووجود فرق سعرى ملحوظ بين المحلى والمستورد، وهو ما أدي إلي انخفاض معدلات النمو للصناعة المحلية وكذلك أرباحها.
 
 

تحقيق الاغراق

قضايا الاغراق

صناعة الاطارات

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