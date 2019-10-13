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الشركة القابضة للسياحة: تطوير 12 فرعا تجاريا بالشراكة مع القطاع الخاص

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:00 ص
الشركة القابضة للسياحة: تطوير 12 فرعا تجاريا بالشراكة مع القطاع الخاص ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت ميرفت حطبة ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه جارى تطوير 12 فرعًا تجاريًا تابعًا لشركتى "صيدناوى وبيع المصنوعات" و"هانو بنزايون".
 
و أضافت ميرفت حطبة لـ" اليوم السابع"، أن خطة استغلال الأصول تركز على استغلال المتاح من الفروع التجارية للشركتين بالقاهرة، والمحافظات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
 
وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تحافظ على اسم الشركتين، بجانب رفع مستواهما ورفع مستوى العاملين فى تلك الفروع، علاوة على العوائد المالية للشركتين مما يحسن من مؤشراتهما المالية.
 
وحول الفروع التى سيتم تطويرها، كشفت أنه سيتم افتتاح فروع للشركتين فى محافظات القاهرة ،وكفر الشيخ والإسكندرية والقليوبية والشرقية ، والجيزة والدقهلية والبحر الاحمر ، وأسيوط والغربية.
 
وكشفت حطبة إن إيرادات الشركتين بلغت 458.4 مليون جنيه ، فيما حققت 35.2 مليون جنيه أرباحًا ، وبلغت عوائد الشراكة مع القطاع الخاص للشركتين 151.7 مليون جنيه.
 
 
 
 
 

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ميرفت حطبة

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قطاع الاعمال العام

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