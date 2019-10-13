"الشباب والرياضة": انطلاق مبادرة تبسيط قانون الخدمة المدنية بالإسكندرية

الاسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، انطلاق مبادرة تبسيط قانون الخدمه المدنية"حقوق وواجبات ومسئوليات" ، وذلك فى إطار سلسلة مبادرات "الموظف المبدع" التى اطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية.

وأِشار بيان صادر اليوم من مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية إلى أنه تم اطلاق فعاليات مبادرة تبسيط قانون الخدمة المدنية حقوق وواجبات ومسئوليات ، وذلك اليوم الأحد ، بقاعة المؤتمرات بالمديرية، بمشاركة حوالى 150 من العاملين بالمديرية.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف ، وكيل الوزارة ، أن المبادرة تهدف الى تحقيق الانضباط الإدارى والوظيفى وتحقيق الصالح العام بعرض مواد القانون بطريقة مبسطه وسهله ، و تناول المبادرة شرح و ايضاح الحقوق والواجبات والمسئوليات بنشر مواد القانون ، تسهيل مهام القائمين بأعمال الشئون الاداريه وشئون الافراد بالإدارات وفروع المديرية ، نشر التعديلات التى تطرأ على القانون أول بأول.

تأتى هذه المبادرة فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، بتفعيل المبادرات بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته.

من جهه أخرى، شهدت مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية ، أنشطة وبرامج رياضيه وثقافيه واجتماعيه وفنيه للبراعم والشباب داعمة لمواهبهم ، حيث نفذ مركز شباب الأنفوشى اليوم الاحد تدريبات لفريق كرة القدم براعم وكرة سله ،للارتقاء بالأداء الفنى والمهارى للاعبى كرة القدم والسلة ، كما نفذت ورش نادي الفتاة والمرأة لتعليم الكروشيه والجلد.