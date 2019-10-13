السيطرة على حريق بقش الأرز بجوار مدرسة إعدادية بالدقهلية

اندلع حريق بقش الأرز بجوار المدرسة الإعدادية بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية دون إصابات أو خسائر بالأرواح .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، ومأمور مركز المنصورة بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بقش أرز بجوار المدرسة الإعدادية بقرية سلكا بدائرة مركز المنصورة .

تمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن الحريق قد اندلع بقش أرز ملك لثلاثة من المواطنين وهم: الدسوقى حسن المير، وعلي الوكيل، والسيد أمين.

تحررت المحاضر اللازمة بالتفاصيل من قبل مديرية الزراعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.