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السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:00 م
السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون" الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مسألة السيطرة على شمال سيناء فى تحسن مستمر، لكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للسيطرة الكاملة.

 

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة المنعقدة بمركز المنارة: "حجم السيطرة والاستقرار الأمنى بشمال سيناء فى تحسن، لكن يحتاج مننا جهد أكبر وتعاون أهلنا فى سيناء بشكل أكبر".

 

ورفض الرئيس السيسي مصطلح مهجرين على نقل أهالينا فى سيناء بالمناطق الملاصقة للأنفاق، قائلا: "احنا مهجرناش حد.. كل كملة ليها معنى واللى عملناه فى سيناء ان كان فيه بيوت ومزارع ملاصقة للأنفاق فى قطاع غزة وعشان نتخلص من الموضوع ده كان لازم نخلى كيلو كيلو بمقابل والكلام ده محصلش فى 67.. مليارات ادفعت ومهجرناش حد إدينا فلوس للناس وأزلنا المزارع والمبانى علشان مش هنسمح تكون شوكة فى ظهر 100 مليون.. مضيعناش الناس وبنبنى فى أماكن كاملة مثل رفح الجديدة.. والمجتمعات البدوية اللى قربت تخلص جاهزة، لازم الطيارة تنزل فى سيناء والعريش وبكره تشوفوا".

 

واستشهد الرئيس السيسي بعدم قيام عمل إرهابى خلال فترة حضورة الجلسة العام للأمم المتحدة فى نيويورك نهاية سبتمبر الماضى، متابعا: "متعملش عمل إرهابى وأنا فى نيويورك لمدة أسبوعين.. هما إدوا الفرصة للهدوء فى سيناء علشان يتحركوا فى مصر وأول ما المسألة فشلت فى مصر كان فى نفس اليوم.. خالو بالكم هما واحد".

 

وأضاف الرئيس: "الموضوع بتاع سيناء يحتاج مزيد من الجهد والتعاون مع أهلنا فى سيناء والمصلحة واحدة وحجم الأنفاق فى 5 سنوات لم يحدث وبقوله مش من على أهلنا فى سيناء لإن سيناء وأهلها ليها حق وليها فى رقابتنا جميل لازم نرده كمان".


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