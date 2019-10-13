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السيسى: مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى.. وترتيب جيشنا متقدم جدا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:40 م
السيسى: مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى.. وترتيب جيشنا متقدم جدا الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لا تسعى للتدخل فى شئون دول أخرى، بل تسعى للحفاظ على أرضها ومصالحها وأمنها القومى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة المنعقدة بمركز المنارة: "كان لابد للجيش، من وجود خطة للحصول على المعدات، فى ظل التطور الكبير اللى حصل فى العشرين سنة اللى فاتت فى نظم التسليح المختلفة، وهذا تحقق ولكن لم نعلن عن ذلك علشان منديش رسالة الناس تفهمها غلط ..احنا جيش قادر بترتيب متقدم جدا".

وتابع الرئيس فى كلمته: "الحاجة الوحيدة اللى انت تصر عليها انك متهدش مؤسسات بلدك، وفيه كيانات ونظام ودستور وقانون إلجأله، انما حد يشعلك الموقف يخليك تتحرك، وبقول الكلام ده كله يزول إلا هى وكلنا نزول إلا مصر".

 


الندوة التثقيفية

القوات المسلحة

مركز المنارة

السيسي

الرئيس السيسي

القوات المسلحه

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