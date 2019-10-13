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السجن عامين لمستريح قطور لاستيلائه على أموال مواطنين والمتهم يستأنف على الحكم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:05 م
السجن عامين لمستريح قطور لاستيلائه على أموال مواطنين والمتهم يستأنف على الحكم السجن عامين لمستريح قطور
الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

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قضت محكمة جنح مركز قطور بمحافظة الغربية، بمعاقبة المتهم "مصطفى.س.ا" مدرس ومقيم مركز قطور، والمعروف إعلاميا بــ"مستريح قطور" عامين مع الشغل، لقيام المتهم بالنصب والاحتيال على ضحاياه، والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها فى تجارة المحاصيل الزراعية مقابل فوائد شهرية.

يذكر أن المتهم هو الذراع الأيمن لمستريح طنطا "رضا.ا.ص" 48 سنة مهندس زراعى مقيم محلة منوف مركزطنطا، والذى استولى على أكثر من 600 مليون جنيه من ضحاياه، بزعم توظيفها فى تجارة المقاولات والحاصلات الزراعية، وصدر بشأنه أحكام بالسجن 96 سنة فى قضايا نصب.

السجن-عامين-لمستريح-قطور
السجن عامين لمستريح قطور

كان قد تبلغ للعقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من عادل بسيونى ابراهيم مراد 52 سنة مهندس معمارى و7 اخرين ومقيمين جميعا بقرية بوريج مركز قطور بقيام المتهم" مصطفى.س.م"ا" المقيم بذات الناحية بدعوتهم لتوظيف اموالهم وتلقى منهم مبالغ مالية بلغ اجماليها 2مليون و700ألف جنيه  مقابل توظيف تلك المبالغ فى تجارة المحاصيل الزراعية نظير اعطائهم فائده شهرية وعدم التزامه بذلك ورفضه سداد الفائده المتفق عليها ورفضه رد اصل المبالغ اليهم.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وأكدت تحريات العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامه صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المتهم ويعمل مدرس بمدرسة قطور الصناعية بممارسة نشاط واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين وتلقى منهم مبالغ مالية بدعوة توظيف تلك المبالغ فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية نظير اعطائهم فائده شهرية.

وعقب تقنين الاجراءات قامت مامورية من ضباط فسم مكافحة جرائم الاموال العامه اسفرت عن ضبطه بمحل اقامته وبمواجهته، اعترف بما هو منسوب إليه وتعهد برد المبالغ المالية للشاكيين، تحرر عن ذلك المحاضر ارقام 12859، 12860لسنة 2019جنح مركز قطور، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام وتجديد حبسه 3مرات 15يوما على ذمة التحقيقات، وتم إحالته لمحكمة جنح مركز قطور، وقضت بمعاقبة المتهم عامين من الشغل وقام المتهم بالاستئناف على قرار حبسه وتحدد جلسة 16 أكتوبر الجارى للنظر فى الاستئناف.

 

 

 

 
 
 

مستريح قطور

نصب

مباحث الاموال العامه

مباحث الغربية

مستريح طنطا

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