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الزراعة تكلف ممدوح السباعى مديرا للبرنامج القومى لمكافحة ذباب الفاكهة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:40 م
الزراعة تكلف ممدوح السباعى مديرا للبرنامج القومى لمكافحة ذباب الفاكهة الدكتور ممدوح محمد السباعى رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات
كتب عز النوبى

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كلفت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور ممدوح محمد السباعى رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، للعمل مديرا تنفيذيا للبرنامج القومى لمكافحة ذباب الفاكهة، بالإضافة إلى عمله، وفقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 1204 لسنة 2019.

 يأتى  ذلك بعد إصدار  وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى، القرار رقم 395 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الخوخ فى إطار برنامج المكافحة المتكاملة لذباب الفاكهة ، واللجنة  برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعضوية الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات (مقررا)، وعضوية المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وذلك ضمن خطة وزارة الزراعة لحماية إنتاج مصر من المحاصيل البستانية التى تهددها هذه الآفة.

وتضم اللجنة الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية ، والدكتور على سليمان رئيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية المستشار الفنى لوزير الزراعة لشئون الحجر الزراعى والصحة والصحة النباتية، ورئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بديوان عام وزارة الزراعة (مشرفا ماليا على البرنامج) ، وفى عضويتها كلا من  رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات، والدكتور شكر  عبد السلام مدير المعمل المركزى للمبيدات ، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين.

 

 


ذبابة الفاكهة

الحجر الزراعى

المركزى للمبيدات

الحاصلات البستانية

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