الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

كتب عز النوبى

قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن إجمالى تحصينات الماشية ضد الأمراض الوبائية، بجميع محافظات الجمهورية والتى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة خلال الشهر الماضى، بلغت تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية .

وأضاف التقرير ، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه أنه من بين التحصينات (74,800) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية، وتحصين ( 66,102) رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع الميت، و( 52,216) رأس ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى، و( 16,485) رأس ضد مرض التسمم الدموى وتحصين ( 648,286) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات البيطرية السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.