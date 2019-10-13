الرى: مياه الفيضان الواردة لمصر الشهر الحالى تفوق معدلات الأعوام السابقة

كتبت أسماء نصار

قالت وزارة الموارد المائية والرى، إن مياه الفيضان الواردة خلال شهر أكتوبر تفوق معدلات الأعوام السابقة وأن الإيراد العام للنهر مبشر جداً، حيث بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس، ثم ازدادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة وإن كانت المياه الواردة خلال شهر أكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة.

واستعرضت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

كما استعرضت اللجنة، الموقف المائى على مدار العام المائى وآليات الإدارة التى اتخذتها إدارات توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة، حيث تمت الاستفادة من تلك الزيادة لتحسين نوعية المياه وتحقيق التوازن البيئى للنهر والتخلص من الملوثات المترسبة به وذلك من خلال زيادة التصرفات لعمل غسيل كامل للنهر والتخلص من أحمال التلوث مما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبى النهر وفى إطار المسطح المائى الذى يشمل المجرى الرئيسى وطرح النهر.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتطبيق الضوابط التى حددها القانون لإزالة المخالفات داخل مجرى نهر النيل بالتعاون والتنسيق الكامل مع المواطنين والجهات المعنية، حفاظا على حدود نهر النيل وفرعية وأيضا نوعية المياه ومنع التعدى علية من خلال عدم إقامة أية أنشطة داخل خط تهذيب النهر والمناطق المحظورة لمجرى نهر النيل.