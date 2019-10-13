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الرى تنفذ 10 قرارات إزالة لتعديات على النيل فى المنوفية وأسيوط

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:02 ص
الرى تنفذ 10 قرارات إزالة لتعديات على النيل فى المنوفية وأسيوط تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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نفذت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل 10 قرارات إزالة التعديات المقامة فى نطاق محافظتى (المنوفية - أسيوط) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 48 ألف و869 مخالفة.

وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له، أنه تم تحرير 56 ألف و334 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

 


حماية نهر النيل

وزارة الرى

التعديات على النيل

نهر النيل

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