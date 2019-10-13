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الرى: أعمال تطهير مصارف بورسعيد والإسماعيلية تتم بصورة جيدة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:11 ص
الرى: أعمال تطهير مصارف بورسعيد والإسماعيلية تتم بصورة جيدة تطهير مصرف زراعى
كتبت أسماء نصار

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ذكر تقرير للإدارة المركزية لإقليم صرف القناة وسيناء، التابع لوزارة الرى أنه تم المرور على مصرف رمسيس ومصرف سهل الحسينية ومصرف الوادي من الكيلو متر 10 إلى الكيلو متر 13 ومتابعه أعمال التجريف حيث تم تجريف كمية قدرها 2800م3 بمحافظتى بورسعيد و الإسماعيلية و الأعمال تتم بصورة جيدة.

وقال التقرير إن أعمال نزع حشائش مصارف "أبو جاموس" ، وشمال الإسماعيلية ، ومصرف1 ومصرف 2، ومصرف 3 ، ومصرف 4، ومصرف المرحلة الثانية، تسير بصورة جيدة، حيث تم تطهير مسافة قدره 3500 متر، بالإسماعيلية وبورسعيد، وحالة الجسور مستقرة ومناسيب المياه فى الحدود الطبيعية.

وأشار تقرير لهيئة الصرف، صدر مؤخرا أن خطتها فى مجال الصرف المغطى تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد  زمام قدره 60  ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالى 2019 /2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها  44.500  ألف فدان بالوجه البحرى، حيث تم تنفيذ حوالى  5.689  ألف فدان  بالإضافة إلى  15.500 ألف  فدان بالوجه القبلى، تم حتى الآن تنفيذ 4.764 ألف  فدان  ليصبح إجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 10.453  ألف  فدان بنسبة تنفيذ  بلغت  17%  من إجمالى المستهدف خلال هذا العام حتى الآن وبتكاليف بلغت 240 مليون جنيه.

وأوضح التقرير  بأن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام  تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة فى زمــام قدره 10 ألاف  فـــــدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه ، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 2950 فدان بنسبة تنفيذ بلغت 29.5 %، بالإضافة لتنفيذ أعمال صناعية  مثل (كبارى – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى  بالدبش )  بلغ قيمة ما تم تنفيذه 383 مليون جنيه.


الرى

هيئة الصرف

المصارف الزراعية

الصرف الزراعى

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