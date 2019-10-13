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الرئيس يكرم البطل أحمد فوزى مجند الجيش فاقد قدميه فى الحرب ضد الإرهاب برفح

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:32 ص
الرئيس يكرم البطل أحمد فوزى مجند الجيش فاقد قدميه فى الحرب ضد الإرهاب برفح الرئيس يكرم احد ابطال الصاعقة
كتب سمير حسنى

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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، البطل أحمد فوزى حسن من أبطال الصاعقة، والذى أصيب فى إحدى العمليات فى رفح، وبترت قدميه.

وقال البطل خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس السيسي، دخلت الجيش فى 2015 وكان لى شرف الخدمة فى القوات المسلحة، أصبت ببتر فى القدمين، أثناء تأمين قطاع رفح بشمال سيناء، وحصلت على فرقة صاعقة وانضممت للكتيبة 83 صاعقة فى مدينة رفح.

وتابع: "أول ما دخلت الكتيبة شفت التعامل ما بين الجنود والضباط، وشوفت الروح المعنوية والقتالية اللى خلقت جوايا روح غريبة"، مضيفا: "أنا قبل ما قدم فى الجيش مفكرتش لا بطولة ولا تضحية ولا حتى إصابة، وتم تدريبنا على أعلى مستوى، واشتركت فى عشرات المداهمات اكتشاف وتدمير انفاق ومعظم المداهمات مسكنا لعناصر تكفيرية وسلاح داخل الانفاق، كل مرة قبل ما نطلع من الكتيبة كنا بنبقى عارفين ومتأكدين أننا ممكن منرجعش تانى، رغم ذلك كنا كلنا بندفع بعض للأمام".

وفى نهاية كلمته وجه رسالة للشباب، قائلا: "سيناء فيها وحوش ومصر هاتفضل قوية بشعبها وجيشها".

 

 


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الندوة التثقيفية

القوات المسلحة

مركز المنارة

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القوات المسلحه

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