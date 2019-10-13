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الرئيس مشيدا بأبطال فيلم الممر: "محتاجين فيلم زى ده كل 6 شهور على الأقل"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:40 م
الرئيس مشيدا بأبطال فيلم الممر: "محتاجين فيلم زى ده كل 6 شهور على الأقل" الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأداء أبطال فيلم الممر، قائلا:"بشكركم وبقولكم إن الفيلم كان رسالة جميلة جدا، والأداء اللى كل من شارك كان اداء يعكس روح مصرية بتتكلم حتى لو كان بيتكلم باسم غير مصرى".
 

وأضاف الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ 31، " سواء القصة وهى حقيقية وآداؤكم اللى انتوا عكستم بي كل شرائح المجتمع المصرى فى الوقت ده، وروح المصريين تجاه بلدهم وصلتوها لينا كلنا، وللشباب اللى مشفش ده وعاشوه، أتصور التأثر الكبير اللى حصل انتوا عيشتوهم الفترة دى".

وقال الرئيس السيسي: "أتصور للمخرجين والمنتجين إن التجربة قابلة للتكرار كثيرا، وشوفتم حالة الالتفاف مش للجيش والشعب بس للدولة كمان حالة الالتفاف حول مصر، محتاجين فى ظل اللى بتشفوه والتحديات فى المنطقة ومحاولة سلب وعقول وآمال شعوبنا إنه يكون فيه على الأقل كل 6 شهور فيلم زى كده يفكر الناس ويسعدها، اللى انتوا بينتوه فى الفيلم كان فعلا كده فيه ناس مستعدة زى الصعيدى اللى كان بيقول أوريهم إن أنا واقف".

وأكمل الرئيس: "ده رمز لشجاعة المصرى إنه لا يتخاذل أمام التحدى وأى تحدى والرسالة جميلة وأشكركم باسمى واسم المصريين وإن شاء الله يبقى فيه فيلم تانى وثالث ..محتاجين كثيرا هذه النوعية من الأفلام مستقبلا..أشكركم".

 

 

 

 


الندوة التثقيفية

القوات المسلحة

مركز المنارة

السيسي

الرئيس السيسي

القوات المسلحه

فيلم الممر

الممر

ابطال فيلم الممر

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